Böreğin yanında gidecek olan en iyi şey; içecek türleridir. Börek ile genel olarak çay yapılmaktadır. Böreğin yanında daha çok siyah çay gitmektedir. Çayın yanı sıra portakal suyu, limonata gibi içecekler de tercih edilmektedir.

Böreğin yanında yapılabilecek yiyecekler ise; patates salatası, yaprak sarması, patates kızartması, poğaça türleri, kısır, köfte gibi tariflerdir. Böreğin yanında kimi zaman elmalı pasta, mozaik pasta, kek çeşitleri gibi tariflerinde yapıldığı belirtilebilir.

Böreğin Yanında Ne Yapılır?

Börek; kuru bir tariftir. Bu yüzden sulu bir besin ile birlikte tüketildiğinde oldukça lezzetli bir hal almaktadır. Sıcak çorba çeşitlerinin her biri, böreğin yanında yapılabilecek tariflerdendir. Menü içerisinde börek bulunuyorsa, herhangi bir çorba tarifiyle başlangıç yapılabilir. En fazla tercih edilen çorbalar ise; mercimek, tarhana, ezogelin çorbalarıdır. Kısır; böreğin yanında çok sık yapılabilen tarifler arasındadır. Hazırlanmasının pratik olmasının yanı sıra aynı şekilde sağlığa çok faydalı bir besindir. Ayrıca tadının da enfes olması, böreğin yanında yakışan tariflerden biri olmasına olanak sağlamaktadır. Cacık ya da ayran, böreğin yanında tercih edilecek sulu tariflerdendir.

Bütün yemekler için çok sıklıkla tercih edilen tarifler arasında; salatalar yer almaktadır. Böreğin yanına bol bol yeşillikler ile hazırlanan salatalar tercih edilebilir. Bu sayede böreğin lezzetine lezzet katılacaktır. İçecekler; börek çeşitlerinin yanında tercih edilecek ve börek çeşitlerini tamamlayacak şeylerden birisidir.

Ayran, börek ile beraber en yaygın şekilde tüketilen içeceklerin başında gelir. İçermiş olduğu mineraller ve vitaminler sayesinde vücuda fayda sağlayan ayran, böreğin lezzetine önemli bir katkıda bulunacaktır. Çay, böreğin yanında tercih edilebilecek olan içeceklerden birisidir. Çay da ayran kadar sık tercih edilen içecekler içerisinde bulunur. Komposto, böreğin yanında tercih edilecek bir diğer seçenektir.

Salata türleri; böreğin yanında yakışacak ve oldukça sağlıklı olacak enfes alternatiflerden birisidir. Salataların arasında çok sıklıkla tercih edilen çoban salatası, yapılacak tercihlerin en lezzetli olanıdır. Salatanın üstüne belli bir oranda nar ekşisi ya da limon eklenerek börek yanında servis edilebilir. Böreğin yanında servis edilecek salatalardan birisi; yoğurtlu kabak salatasıdır. Kabak, yoğurt ve ceviz ile hazırlanan ve oldukça kolay bir tariftir.

Biber, patlıcan, kabak ya da yaprak sarması da böreğin yanında tercih edilecek yemek tariflerindendir. Böreğin yanında tercih edilecek tarifler arasında dolma türleri de yer almaktadır. Yoğurtlu salatalar içerisinde bulunan bir başka tarif de kerevizli yoğurtlu salatadır. Kerevizlerin rendelenmesinden sonra sarımsaklı yoğurt ile karıştırarak, ceviz ve pul biber karışımıyla beraber böbreğin yanında servis edilebilir. Böreğin yanında tercih edilecek faydalı ve iştah kabartan bir diğer öneri ise; turşudur. Domates, salatalık, havuç, lahana turşusu gibi turşu çeşitleri de böreğin yanında tercih edilebilecek olan turşulardandır.

Böreğin Yanına Yapılabilecek Salatalar

Böreğin yanına yapılabilecek her türlü salata, börek çeşitlerine uyum sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra bol yeşillik içeren salataların yapılmasıyla beraber böreğin yanında servis edilmesi, böreğe lezzet katacaktır. Böreğin yanında tercih edilebilecek salatalardan birisi çoban salatasıdır. Çoban salatası, çok sık tercih edilen salatalardan birisidir.

Böreğin yanında tercih edilecek başka salata önerilerinden birisi de yoğurtlu salata türleridir. Yoğurt ile hazırlanan salata türleri de hem lezzetli hem de hafif olmaktadır. Bunun yanı sıra börek çeşitlerinin yanında çok sık tercih edilir. Salata türlerinin nerdeyse hepsi, börek çeşitlerine uyum sağlamaktadır.



