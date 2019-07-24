Boris Johnson, başbakanlık görevini devraldı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Boris Johnson, Buckingham Sarayı'na giriş yaptı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşen Boris Johnson, ülkenin başbakanı oldu.

Buckingham Sarayı'na ilk olarak giden Theresa May oldu. May, istifasını İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e sundu.

(Eski başbakan Theresa May)

İngiltere'deki iktidar değişikliğinde Theresa May'in istifası Kraliçe tarafından kabul edildi, mevcut kabinedeki bakanlar ise koltuklarını bırakmaya başladılar.

İlk istifa eden isim Maliye Bakanı Hammond olurken, gün içinde başka istifalar bekleniyor.

Öte yandan, eşi Philip May ile birlikte son kez başbakanlık konutu önünde kameraların karşısına çıkan May "Bu, bir tutkular ve fırsatlar ülkesi ve umarım bir kadın başbakan gören bütün genç kızlar, neleri başarabileceklerinin önünde hiçbir sınır olmadığını biliyordur" dedi.