İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında devam eden balıkçılık sorununu ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, görüşmede, halihazırda İngiltere-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini etkileyen en önemli konu olarak nitelediği Kuzey İrlanda Protokolü'nü gündeme getirdi.

Johnson, Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle Birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması'nı (Hayırlı Cuma) korumak için acilen çözüm üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizdi.

'FRANSA'NIN TEHDİTLERİNİ GERİ ÇEKMESİNİ UMUYORUZ'

İki lider, görüşmede, İngiltere ile Fransa arasında devam eden balıkçılık sorununu da gündeme getirdi.

Boris Johnson, Macron'un "İngiltere'nin AB'den ayrıldığı için cezalandırılması gerektiği" yönündeki önerisi dahil, son günlerde Fransız hükümetinin ortaya koyduğu söyleme ilişkin derin endişesini yineledi.

Johnson, Fransız hükümetinin bu söylemi yumuşatması ve tehditlerini geri çekmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

BALIKÇILIK GERİLİMİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN...

Macron ve Johnson'ın görüşmesine ilişkin Elysee Sarayından yapılan açıklamada da iki liderin balıkçılık sorununda gerilimi düşürmek için gelecek günlerde "pratik önlemler" almaya karar verdiği belirtildi.

Fransa'nın daha önce açıkladığı misilleme önlemlerine ilişkin 2 Ekim'de bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

NE OLDU?

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da Ada'daki limanı ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan Ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.



