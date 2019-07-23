Boris Johnson kimdir? Kaç yaşında? Türk mü?

Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci olan ve daha önce Londra belediye başkanlığı da yapan Boris Johnson İngiltere başbakanı seçildi. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Boris Johnson'ı Buckingham Sarayı'na çağıracak ve onu hükümeti kurmakla görevlendirecek.

Boris Johnson'ın başbakan seçilmesinin ardından biyografisi merak eidlmeye başlandı.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

19 Haziran 1964'te ABD'de dünyaya gelen Boris Johnson aslen Britanyalıdır.

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris, bugün itibarıyla İngiltere başbakanı seçilmişti.

Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci olan Boris, üniversite eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamlamış ver bir dönem The Times gazetesinde çalışmıştır.

1 Mayıs 2008 senesi itibariyle Londra Belediye Başkanı seçilen Boris 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü.

13 Temmuz 2016'da David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

9 Temmuz 2018'de Dış İşleri Bakanı görevinden istifa etti.