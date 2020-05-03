Boris Johnson: Ölümümü nasıl ilan edeceklerini düşünüyorlardı

Corona virüse yakalanan ve yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sun gazetesinin Pazar eki 'Sun On Sunday'e yaşadığı süreci ilk kez anlattı.

Sun'a konuşan Johnson yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı:

"Durumumun hiç de parlak olmadığını inkar edemeyeceğim. Bu işle başa çıkmak için 'Stalin tipi' bir stratejileri vardı. Harika bir durumda değildim ve acil durum planları olduğunu biliyordum. Doktorlar işler ters gittiğinde ne yapmaları gerektiğine dair her türlü plan ve düzenlemeye sahipti."

"Bana bir yüz maskesi verdiler, bu şekilde litrelerce oksijen aldım. Durumumun keskin gerçekliği, monitörlere bağlandığında ve yoğun bakıma taşındığında anladım. Ölüm mücadelesi sırasında kendi kendime sürekli olarak şunu sordum: Bundan nasıl çıkacağım?"

"Sadece birkaç gün içinde sağlığımın bu ölçüde kötüleştiğine inanmak zordu. Sinirli hissettiğimi hatırlıyorum. Neden daha iyi olmadığımı anlayamadım. Ama en kötü an nefes borumdan aşağıya bir tüp koymak zorunda kalma konusunda düşündükleri zaman geldi."

Sözlerinin sonlarına doğru 1 aylık süreçte tüm zorluklara rağmen kurtulması ve oğlunun doğumunu kaçırmaması için şanslı olduğunu belirten Johson "Başarmam harika çalışanlar ve onların bakımı sayesinde oldu. Gerçekten büyük bir fark yarattılar. Tüm bunların nasıl olduğunu açıklayamam. Bilmiyorum. Bu konuda duygusallaşıyorum. . . ama bu olağanüstü bir şeydi" dedi.

Bebeklerine doktorların ismini verdiler

Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds geçtiğimiz günlerde bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Symonds, bebeklerinin adının Wilfred Lawrie Nicholas olduğunu duyurmuş, Nicholas isminin başbakan Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların adı olduğu için koyduklarını ifade etmişti.

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