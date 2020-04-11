Dünya Boris Johnson yoğun bakım servisinden çıkarken görüntülendi

Boris Johnson yoğun bakım servisinden çıkarken görüntülendi

Dünya

Boris Johnson yoğun bakım servisinden çıkarken görüntülendi

Corona virüs nedeniyle hastaneye yatırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.

11 Nisan 2020, Cumartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırırken, İngiltere'den sevindirici haber geldi. Corona virüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesinden taburcu edilen Johnson ilk kez görüntülendi. Yetkililer Başbakan Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti. Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson'ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

İngiltere'de toplam korona virüs vakası 73 bin 758'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 958'e ulaştı.


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