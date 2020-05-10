Harry Potter film serisinde Pomona Sprout karakterini canlandıran İngiliz-Avustralyalı aktris Miriam Margolyes, İngiltere´de yayın yapan Channel 4 kanalına görüntülü aramayla katıldı. Margolyes, İngiliz hükümetinin salgında ne kadar başarılı olduğu sorusuna, "Tabii ki dehşet bir şekilde. Bu utanç verici, bir skandal. Herkese açık bir skandal. Boris Johnson´ın ölmemesini istemek için çok uğraştım. Onun ölmesini istedim. Sonra bunun bana kötü yansıyacağını düşündüm ve insanların ölmesini isteyen bir kişi olmak istemiyorum. Daha sonra onun iyileşmesini istedim, o da iyileşti daha iyi oldu. Ama insan olarak daha iyi olmadı. Ve bunu gerçekten tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki çekti

Margolyes´in bu itirafı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Miriam Margolyes´in öldüğünü sanıyordum. Sanırım ölen sadece beyniymiş" ifadelerini kullanırken; bazıları ise Margolyes´in doğru İngiliz değerlerini yansıtmadığını belirtti.

DHA