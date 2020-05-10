Boris Johnson'a corona virüs ahı: Ölmesini istedim
Harry Potter film serisinde Pomona Sprout karakterini canlandıran İngiliz-Avustralyalı aktris Miriam Margolyes (78), hükümetin corona virüs (Covid-19) salgınında etkisiz kaldığını düşündüğünü belirterek, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma giren Başbakan Boris Johnson´ın ölmesini istediğini söyledi.
10 Mayıs 2020, Pazar 01:40 Son Güncelleme:
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Harry Potter film serisinde Pomona Sprout karakterini canlandıran İngiliz-Avustralyalı aktris Miriam Margolyes, İngiltere´de yayın yapan Channel 4 kanalına görüntülü aramayla katıldı. Margolyes, İngiliz hükümetinin salgında ne kadar başarılı olduğu sorusuna, "Tabii ki dehşet bir şekilde. Bu utanç verici, bir skandal. Herkese açık bir skandal. Boris Johnson´ın ölmemesini istemek için çok uğraştım. Onun ölmesini istedim. Sonra bunun bana kötü yansıyacağını düşündüm ve insanların ölmesini isteyen bir kişi olmak istemiyorum. Daha sonra onun iyileşmesini istedim, o da iyileşti daha iyi oldu. Ama insan olarak daha iyi olmadı. Ve bunu gerçekten tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada tepki çekti
Margolyes´in bu itirafı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Miriam Margolyes´in öldüğünü sanıyordum. Sanırım ölen sadece beyniymiş" ifadelerini kullanırken; bazıları ise Margolyes´in doğru İngiliz değerlerini yansıtmadığını belirtti.
DHA