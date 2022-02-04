Dünya Boris Johnson'a şok! 4 kıdemli yetkili istifa etti

Boris Johnson'a şok! 4 kıdemli yetkili istifa etti

Dünya

Boris Johnson'a şok! 4 kıdemli yetkili istifa etti

İngiltere’de koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde parti düzenlenmesinin ardından artan tepkiler sonucunda İletişim Müdürü Jack Doyle, Politika şefi Munira Mirza, Personel Şefi Dan Rosenfield ve Johson’ın Baş Sekreteri Martin Reynolds istifa etti.

04 Şubat 2022, Cuma 07:33 Son Güncelleme:
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İngiltere'de Başbakanlık’ta korona virüs kısıtlamalarına rağmen düzenlenen ve basında "Partygate" skandalı olarak adlandırılan partilere gelen tepkilerin sonucunda, Başbakan Boris Johnson’ın 4 kıdemli çalışanı istifa etti. Başbakan Johson’ın üst düzey yetkililerinden İletişim Müdürü Jack Doyle ve Politika şefi Munira Mirza’nın istifalarını açıklamasından birkaç saat sonra Personel Şefi Rosenfield ve Baş Sekreter Reynolds da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

"AİLE HAYATIM KORKUNÇ ZARAR GÖRDÜ"

İletişim Müdürü Jack Doyle istifa açıklamasında, “Her zaman 2 yıl bu görevi yürütme niyetindeydim ancak son haftalarda ülke içerisinde yaşananlardan dolayı aile hayatım korkunç bir zarar gördü” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü istifalar hakkında yaptığı açıklamada, “Dan Rosenfield ve Martin Reynolds bugün Başbakan Johson’a istifalarını sundu ve Başbakan kabul etti. Her ikisine de Covid-19 salgını ile mücadele ve ekonomik iyileşme konusunda hükümete yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Johson en son 31 Ocak tarihinde Başbakanlık’ta düzenlenen parti ile ilgili özür dilemişti.

İHA


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