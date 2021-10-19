Tüm dünyayı ilgilendiren sorunların başında gelen iklim krizine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından da dikkat çekildi. Bill Gates'in de katıldığı Londra'daki Bilim Müzesi'nde düzenlenen Küresel Yatırım Zirvesi'nde konuşan Johnson, iklim krizinin insanların yaşam tarzını tehdit ettiğini ve koronavirüs salgınından çok daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Johnson, Bill Gates'in kar amacı gütmeyen kuruluşu Breakthrough Energy kuruluşu ile İngiliz hükümeti arasında imzalanacak 400 milyon sterlinlik ortaklığı da duyururken iklim krizi ile mücadele için 'trilyonlar' harcanması gerektiğini bildirdi.

MÜCADELE İÇİN "TRİLYONLAR" LAZIM

Johnson, önemli zirvede yaptığı konuşmada, özel sektörün iklim kriziyle mücadele için "trilyonlar" harcaması gerektiğini belirterek yeşil teknoloji pazarını yönlendirmek için hükümetin özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla çalışmasının önemine işaret etti.

Covid-19 salgınının, hükümetlerin ve özel sektörün küresel sorunların üstesinden gelmek için nasıl birlikte çalışması gerektiğini gösterdiğini söyleyen Johnson, bunun iklim değişikliğine karşı mücadelede de uygulanması gereken bir ders olduğunu ifade etti.

Boris Jonhson, insanlığın büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğu ve iklim krizinin yaşam tarzlarını tehdit ettiğini ve bunun koronavirüs salgınından çok daha kötü olduğunu söyledi. Birkaç hafta içinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda sebebi ile tüm dünyanın Glasgow'da toplanacağını söyleyen Johnson, "Acil hükümet müdahalesine ihtiyacımız var ama piyasaları da harekete geçirmeliyiz. Özel sektörü dahil etmeliyiz. Şansölye'nin (İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak) onayıyla milyarlar ayırabilirim. Ancak sizler, bu odadakiler trilyonları buna ayırabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

BILL GATES İLE 400 MİLYON STERLİNLİK ORTAKLIK

Bunun yanı sıra iklim krizi ile mücadele kapsamında dünyaca ünlü milyarder Bill Gates'in kar amacı gütmeyen kuruluşu Breakthrough Energy ile İngiliz hükümeti arasında 400 milyon sterlin değerinde bir ortaklık kurulacağı duyuruldu.

Gates konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İngiltere'yle olan ortaklığımız, bu kritik iklim çözümlerinin dağıtımını hızlandıracak ve onları daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacak. Net sıfır emisyon elde etmek, bugün kullandığımız yüksek emisyonlu ürünlerle rekabet edebilmeleri ve onların yerini alabilmeleri için temiz teknolojilerin maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor" dedi.