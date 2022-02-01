İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Konutu’nda düzenlenen partiler nedeniyle büyük tepki çekmişti. Johnson’ın hem yaşadığı hem de çalıştığı Başbakanlık Konutu’nda ve diğer birkaç bakanlık binasında en az 17 parti düzenlenmesi istifasının istenmesine neden olmuştu.

‘KONUT UYGUN DEĞİL’

Partilere yönelik polis soruşturması devam ederken, Johnson’ın talebi üzerine kıdemli memur Sue Gray’in partilere ilişkin hazırladığı 12 sayfalık rapor yayınlandı. Raporda Başbakanlık Konutu bahçesinin açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı ve bunun uygun olmadığı ifade edildi. Virüs önlemlerinde ciddi başarısızlık olduğu açıklandı.

‘ÖFKEYİ ANLIYORUM’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada düzenlenen partiler hakkında özür diledi. Büyük baskı altında olan ve siyasi kariyeri riske giren Başbakan Boris Johnson, salgında insanlardan fedakarlık yapmalarını ve azami özen istediklerini belirtip, “Yaşananlara duyulan öfkeyi çok iyi anlıyorum” dedi.







