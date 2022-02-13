Posta.com.tr / Boris Johnson, bu hafta bakanlıkta bazı ufak görev değişiklikleri yaptı. Bu değişikliklerden biri de Boris Johnson’ın ‘gözü ve kulağı’ olarak nitelendirilen yeni asistanı 41 yaşındaki Joy Morrissey’di. Joy Morrissey’in asistanlık görevine getirilmesi, renkli geçmişini yeniden gündeme getirdi. Zira Amerika doğumlu eski bir oyuncu olan Morrissey, Buckinghamshire’da kabineye seçilmeden önce Atlantik’in diğer ucunda düşük bütçeli filmlerde oynuyordu.

'ANIRDIĞINI DUYMAK İSTİYORUM'

Oynadığı filmlerden birindeki müstehcen yatak odası sahnesinde erkek oyuncunun ‘Beni bir eşekmişim gibi sür’ talimatını yerine getiriyordu. Morrissey’in sahnede ‘Süreceğim. Anırdığını duymak istiyorum. Kötü bir çocuksun’ dediği duyuluyor.

Geek Mythology adlı 90 dakikalık filmde Morrissey, Joy Boden adıyla yer alıyor. 2009 yapımı filmde Morrissey’in canlandırdığı Renee karakteri de dahil olmak üzere, bir mucidin kendisini kadınlara karşı dayanılmaz kılan bir icadı keşfetmesini konu ediniyor. Erkek arkadaşı tarafından mucitle yatakta basılan karakter, ‘Sadece kovboyculuk oynuyoruz’ diyor.

İnternette yayınlanan film hakkındaki eleştiriler pek de iyi değil. İzleyiciler ‘İğrenç’, ‘Kamera teknikleri zayıf, diyaloglar kötü ve hikaye sıkıcı’ şeklinde yorumlar yaptı.

Ohio’da bir çiftlikte büyüyen 41 yaşındaki Joy Morrissey, çocuğu olduktan sonra film sektörünü bıraktı.

2019 yılındaki genel seçim kampanyalarında kendini ‘kötü bir oyuncu’ olarak tanımladı.

15 yıldır İngiliz vatandaşı olan Morrissey, Londra’ya master yapmaya gelmişti.







