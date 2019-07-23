19 Haziran 1964'te ABD'de dünyaya gelen Boris Johnson İngiltere'ninyeni başbakan seçildi. Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci olan Boris Johnson'ın başbakan seçilmesiyle birlikte dededi Ali Kemal gündem oldu. Vatandaşlar şimdi "Boris Johnson'un dedesi Ali Kemal kimdir?" sorusunu yöneltiyor.

BORIS JOHNSON’UN DEDESİ ALİ KEMAL KİMDİR?

Ali Kemal (1867 - 6 Kasım 1922), Türk yazar, gazeteci ve siyaset adamı. İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşleriyle tanınmıştır.

Damat Ferit Paşa Hükümetlerinde kısa bir süre Maarif ve Dahiliye nazırlığı yaptı, bu esnada Millî Mücadele aleyhine sert tutumlar gösterdi. Kurtuluş Savaşı'nın zaferinden sonra İstanbul'da tutuklanarak İzmit'te Nurettin Paşa'ya bağlı askeri birliklerce linç edildi.

Ermeni yanlısı olarak görülen bazı yazılarından dolayı düşmanlarınca 'Artin Kemal' şeklinde adlandırılır. Mustafa Kemal'e ve Millî Mücadele'ye karşı düşmanca tutumu ve ağır hakaretleri nedeniyle pek çok insan tarafından “hain” olarak damgalanmıştır.