Boris Jonhson markette alışveriş yaparken görüntülendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu hastaneye kaldırıldı. son yapılan açıklamada Johnson'a oksijen desteği veriliyor.

Teşhis konulmadan önce bisikleti ile bir markete giderek herhangi bir korunma önlemi almadan alışveriş yaptığı video paylaşıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başkent Londra’nın göbeğinde bir marketten tek başına alışveriş yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Corona virüs nedeniyle tedavisinin devam ettiği Johnson’ın salgından önce çekilen görüntülerinde bisikletle tek başına Iraklıların işlettiği bir marketten alışveriş yaptığı görülüyor. Johnson, birkaç parça ürün aldıktan sonra parasını nakit ödeyerek marketten çıktı. Markete gelen diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında dükkandan ayrılan Johnson, sonrasında ise yoldan geçenlerle fotoğraf çektirip el sıkıştı.

İngiltere Başbakanı Johnson, sonrasında ise bisikletine binerek uzaklaştı.







