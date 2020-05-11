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Dünya Boris Jonhson normallik mesajını kahve ile verdi

Boris Jonhson normallik mesajını kahve ile verdi

Dünya

Boris Jonhson normallik mesajını kahve ile verdi

Corona virüsü yenerek görevine geri dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastalık sonrası ilk kez Londra'da yürüyüş yaparken kameralara yansıdı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 11:44 Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu sabah Londra'da parkta günlük yürüyüşünü elindeki kahve ile gerçekleştirdi. Johnson'ın rahat tavırları 'İngiliz halkına ve dünyaya her şey yolunda mesajı veriyor' olarak yorumlandı.

Johnson dün akşam ulusa seslenerek karantina kısıtlamaları ile ilgili 3 aşamadan oluşan yeni planını açıklamıştı. Bu plana göre halk gün içinde dışarıda istedikleri kadar spor yapabilecek.

Birinci aşamanın başarılı olması halinde Haziran ayının başında ikinci aşamanın başlaması ve bazı mağazalar ile ilkokulların açılması bekleniyor.


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