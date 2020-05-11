Boris Jonhson normallik mesajını kahve ile verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu sabah Londra'da parkta günlük yürüyüşünü elindeki kahve ile gerçekleştirdi. Johnson'ın rahat tavırları 'İngiliz halkına ve dünyaya her şey yolunda mesajı veriyor' olarak yorumlandı.

Johnson dün akşam ulusa seslenerek karantina kısıtlamaları ile ilgili 3 aşamadan oluşan yeni planını açıklamıştı. Bu plana göre halk gün içinde dışarıda istedikleri kadar spor yapabilecek.

Birinci aşamanın başarılı olması halinde Haziran ayının başında ikinci aşamanın başlaması ve bazı mağazalar ile ilkokulların açılması bekleniyor.







