Borlu dezenfektan satışına başlandı

Ürün, ‘Borel’ markasıyla bugün raflarda yerini almaya başladı. Borel’i uygun fiyatlarla vatandaşa sunacaklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İlk etapta 100 mililitre ürünü satışa çıkaracağız. 1 ve 5 litreliklerin ise çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp, piyasaya vereceğiz” dedi.

Etkili formül

Bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak Eti Maden tesislerinde seri üretime başladıklarını belirten Bakan Dönmez, “Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor” diye konuştu.

Fatih Dönmez, yola çıkan ilk parti ürünü sağlık çalışanlarına ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı’na teslim edeceklerini söyledi.





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