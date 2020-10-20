Borsa 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 4,62 ile spor oldu. BIST 100 endeksi, günü 1.210,41 puandan tamamlayarak 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ve Fed ile Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA







