Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 9,79 değer kaybederek günü 1.379,25 puandan tamamladı.

22 Mart 2021, Pazartesi 18:59 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 9,89 ve holding endeksi yüzde 9,89 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,99 ile ticaret oldu.

Açılış sonrası Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi.

Analistler, piyasalardaki oynaklığa işaret ederek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını söyledi.

Yarın yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin uygulama takvimi ve eylem planının açıklanmasının beklendiğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

AA

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