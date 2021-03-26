Ekonomi Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,88 değer kaybederek günü 1.382,15 puandan tamamladı.

26 Mart 2021, Cuma 18:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 22,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,19 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,69 ile madencilik oldu. Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise ABD’nin istihdam raporu, İngiltere’de büyüme, dünya genelinde açıklanacak PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

AA

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Kartla harcama çılgınlığına psikolojik önlem!
Bilal Emin Turan
Oral Çalışlar
Ismarlama Kürt Partisi
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Emekliliğinizi öne çekmediğinden askerliğinizi borçlanmanıza gerek yok
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
AK Parti Kongresi’nden hangi sonuçlar çıktı?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Borçlar nasıl bitecek?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son gün 1 Nisan! Bakanlık maille uyardı