Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,70 ve holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,48 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren ise yüzde 4,32 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Analistler, artan küresel enflasyon endişelerinin risk iştahını azalttığını belirterek, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Almanya’da enflasyon, Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, İngiltere’de büyüme verilerinin ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, özellikle ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin piyasalardaki endişeler bakımından belirleyici olacağını aktardı.

Analistler, Borsa İstanbul’da yarın öğlen başlayan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yarım gün işlem gerçekleştirileceğini perşembe ve cuma günü ise piyasalar kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi. Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayıs Çarşamba günü saat 12.40’a kadar açık olacak ve sonrasında pazartesi gününe kadar tatile girecek.

Çarşamba günü, 4,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40’ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı yapılacak.

AA