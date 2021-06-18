Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 1,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,98 ile metal ana sanayi oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonları ile varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesi sonrasında piyasalarda satış baskısının devam ettiğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olunmasının beklendiğini aktaran analistler, emtia fiyatlarının seyrinin de takip edileceğini bildirdi. Analistler haftaya Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temlisciler Meclisinde yapacağı sunum ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

Haftaya veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD’de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıktığını dile getirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA