Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 1,80 ile spor oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın "güvercin" olarak algılanan açıklamalarına karşın piyasalarda oynaklığın devam ettiğini belirtti. Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD’de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinin açıklamalarının da piyasaların odak noktasında bulunacağını söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.400 puanın destek konumuna geldiğini, 1.422 puanın aşılması halinde ise 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 1.430 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

AA