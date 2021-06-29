Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,12 değer kaybederek günü 1.371,67 puandan tamamladı.

29 Haziran 2021, Salı 18:28 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,23 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,10 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımının hızlanmasına dair endişelerin ve bu paralelde yeniden gündeme gelen seyahat kısıtlamalarının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Hisse bazlı hareketlerin ve volatilitenin artabileceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'de enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.340 puanın destek, 1.400 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA

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