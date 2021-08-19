Ekonomi Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 1.439,86 puandan tamamladı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 18:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,10 ile metal ana sanayi oldu. Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde yurt dışı üretici fiyat endeksi, yurt dışında ise Çin Merkez Bankası’nın 1 ve 5 yıllık borç verme oranları, Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve İngiltere’de perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın altında kalınması durumunda ise 1.410 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Birikim ve borç
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
400 gün daha prim ödeyip 58 yaşı dolduracaksınız
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
ABD neden kaybetti?
Oral Çalışlar
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ucuzunu bulan kaçırmasın
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER SGK Başkanı açıkladı! Türkiye genelinde artış var…