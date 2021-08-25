Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kaybederek günü 1.453,30 puandan tamamladı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 18:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,92 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi para politikasına ilişkin artan belirsizliklerin küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
'O para' dünya sağlık ve eğitimine yeterdi
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Almanya ile Türkiye hizmetinizi birleştirerek kısmi aylık bağlatabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
YPG’yi çözmeden ABD ile bir yere varamayız
Hakan Çelik
Bilal Emin Turan
Esnafla omuz omuza
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Özlem Denizmen
Birikim ve borç
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Yanık açıkladı: Kastamonu'ya 10 milyon lira daha kaynak