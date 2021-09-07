Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,35 değer kaybederek günü 1.454,74 puandan tamamladı.

07 Eylül 2021, Salı 18:42 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,97 puan azalırken toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok kaybettiren ise yüzde 2,52 ile madencilik oldu.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarında yön arayışı ve oynaklığın söz konusu olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Japonya'da büyüme ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.450 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

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