Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin sürecin biraz daha açıklığa kavuşturulmasının ardından küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, TL varlıkların ise negatif ayrıştığını söyledi.

Fed'in eylül ayı toplantısına ait tutanaklarda, varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık bazda 10 milyar doları hazine tahvilleri ve 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağının sinyali verildi.

Yarın ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ile Michigan Üniversitesi güven endeksi, Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA