Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak günü 1.388,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.394,58 puanla da rekor seviyeyi gördü.

14 Aralık 2020, Pazartesi 18:48 Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,02 ile spor oldu.

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BIST 100 endeksi, günü 1.388,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.394,58 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 puanın destek konumunda olduğunu, 1.400 seviyesinin ise önemli direnç konumunda bulunduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.450'nin gündeme gelebileceğini söyledi.

AA


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