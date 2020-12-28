Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

28 Aralık 2020, Pazartesi 21:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,15 ile spor oldu. Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini belirtti.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.455 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

İlgili Haberler
2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu: 2.825 lira 90 kuruş2021 yılında AGİ ne kadar olacak?


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yılın otomobilleri
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Priminizi 3600 güne tamamlamaktan başka yol yok
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Isınmanın en ekonomik hali
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
2020'de ne yaptın?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çeyrek altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 altın fiyatları