Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,71 ile spor oldu.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri ve Almanya'da toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA