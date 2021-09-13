Ekonomi Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kaybederek günü 1.438,28 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

13 Eylül 2021, Pazartesi 19:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,76 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve enflasyon baskısının fiyatlamalarda zorlukları beraberinde getirdiğini belirterek, piyasalarda yön arayışının sürdüğünü aktardı.

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Japonya'da sanayi üretiminin öne çıktığını dile getiren analistler, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.440 ve 1.455 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AB içinde çıban: Viktor Orban
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Mayıs 2025'te emekli olabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Bursa otomotiv fabrikası stratejik rolde olacak
Hakan Çelik
Bilal Emin Turan
Silikon Vadisi'nden dünyaya teknoloji satıyor
Bilal Emin Turan
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Özlem Denizmen
Bütçe formülü
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kripto para piyasasına bomba gibi düşen haber! Sert dalgalanmaya neden oldu