Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,96 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile ulaştırma oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 1.625,06 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.643,82 puana taşıdı.

AA