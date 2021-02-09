Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 1.544,05 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

09 Şubat 2021, Salı 18:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bankacılık endeksi yüzde 2,40, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,71 ile orman, kağıt, basım oldu. Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.550,00 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 1.545,00 puanın altında dengelendi.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde işgücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

İlgili Haberler
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan döviz açıklamasıAltının gram fiyatı güne yükselişle başladı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Uzay Türkiye için yeni beka alanı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Muharrem İnce kime karşı? İktidara mı muhalefete mi?
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Emekli olacağınız tarih 11 Ocak 2029
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Aracın garajda boşa yatmasın!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Hangi yaşta ne yapmalı?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galaxy Digital'in kurucusundan Bitcoin tahmini