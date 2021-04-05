Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kazanarak günü 1.442,06 puandan tamamladı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 18:51 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, yarın yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, IMF ile Dünya Bankası'nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte yapacakları konuşmanın da yatırımcıların gündeminde olacağını belirtti.

Veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA

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