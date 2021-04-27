Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,56 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

Emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.

AA