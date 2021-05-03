Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,67 değer kazanarak günü 1.421,15 puandan tamamladı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 19:46 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,93 ve holding endeksi yüzde 2,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,97 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,92 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, enflasyonun piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesiyle gün boyu alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık faizinin yüzde 1,60 seviyelerine gerilemesiyle risk iştahının arttığını ve yurt içinde de pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Çin'de ve İngiltere'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA

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