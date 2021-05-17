Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.454,25 puandan tamamladı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 18:35 Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,12 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sarsılan ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu durumun beraberinde getirdiği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına daha erken başlayabileceği beklentilerinin pay ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

Bu kapsamda Fed'in 27-28 Nisan'da gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklarında sıkılaştırma adımlarının zamanlamasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, öte yandan İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin ve konuya yönelik haber akışının yakından takip edileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Japonya'da ve Euro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA

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