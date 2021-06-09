Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak günü 1.449,17 puandan tamamladı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 18:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, dünya genelinde para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarındaki karışık seyrin devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde, dış ticaret endeksleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ECB'nin, yarınki toplantısında varlık alım programına ilişkin yapacağı yönlendirmeler ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Sigorta başlangıcı borçlanmayla askerlik başlangıcına gider mi?
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Depremin faturası çok ağır olacak
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ekonomik sürüş taktikleri
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Altın yatırımı
Özlem Denizmen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 11 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde?