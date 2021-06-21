Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kazanarak günü 1.398,52 puandan tamamladı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 18:46 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,05 ile bilişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısındaki "şahin" tondaki ifadelerinden kaynaklanan piyasalardaki satış baskısının yeni haftada da devam ettiğini bildirdi.

Bundan sonraki süreçte piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığını, bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun önem taşıdığını ifade eden analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışları ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.350 seviyelerinin destek, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

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