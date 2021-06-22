Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,86 ile turizm oldu.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını belirterek, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde pay piyasalarında yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.390 ve 1.370 puan seviyelerinin destek, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA



