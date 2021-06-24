Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 1.410,79 puandan tamamladı.

24 Haziran 2021, Perşembe 18:42 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,14 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu söyledi.

AA

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