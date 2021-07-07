Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.390,58 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 18:52 Son Güncelleme:
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Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,47 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Analistler, küresel piyasalarda emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, tutanaklarda öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışı, enflasyon ve iş gücü piyasalarına yönelik iletişim takip edileceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Almanya’da dış ticaret dengesi, Japonya’da cari dengenin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

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