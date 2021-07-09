Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 değer kazanarak günü 1.378,28 puandan tamamladı.

09 Temmuz 2021, Cuma 18:35 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,56 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, önceki gün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarının varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu anımsatarak, bu belirsizliklere Kovid-19 salgını endişelerinin de eklenmesi ile piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

AA

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