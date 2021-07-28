Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.360,75 puandan tamamladı.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 19:11 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile inşaat oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed öncesi piyasalarda tedirginliğin devam ettiğine dikkati çeken analistler, Fed’in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti. Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı Enflasyon Raporu ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de büyüme, Almanya’da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA

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