Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile metal eşya makina oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve karışık sinyaller veren makroekonomik verilerle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere’de işsizlik, Avro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de sanayi üretimi ile perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA

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