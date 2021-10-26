Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kazanarak günü 1.509,20 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

26 Ekim 2021, Salı 18:49 Son Güncelleme:
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Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile iletişim oldu.

Analistler, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesi ile küresel pay piyasalarında pozitif eğilimin korunduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.510 puanın direnç, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

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