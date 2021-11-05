Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,15 puan değer kaybederek 1.575,52 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Tahvil piyasasındaki gelişmelerin de dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 1,60 seviyelerinden yüzde 1,51’lere kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,52 seviyesinde bulunuyor.

AA