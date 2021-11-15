Ekonomi Borsa haftaya rekorla başladı!

Borsa haftaya rekorla başladı!

Ekonomi

Borsa haftaya rekorla başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,07 artışla 1.672,35 puandan başladı

15 Kasım 2021, Pazartesi 11:25 Son Güncelleme:
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,85 puan ve yüzde 2,07 değer kazanarak 1.672,35 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 1,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,09 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,83 artışla 1.638,50 puan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin güne hızlı yükselişle başladığına işaret etti. Açılışta Garanti BBVA'nın hisse fiyatı 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.690 puanın direnç, 1.620 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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