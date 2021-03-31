Ekonomi Borsa İstanbul 31 Mart son durum

Borsa İstanbul 31 Mart son durum

Ekonomi

Borsa İstanbul 31 Mart son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamladı.

31 Mart 2021, Çarşamba 18:32 Son Güncelleme:
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile inşaat oldu.

Gün içinde 1.390-1.400 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 altında 1.391,73 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

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