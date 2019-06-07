Borsa İstanbul bugün açık mı?
Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul bugün açık olup olmadığı internette merak ediliyor. Peki, Borsa İstanbul bugün açık mı? İşte Borsa İstanbul çalışma takvimi…
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul’un bugün açık olup olmadığı işlem gerçekleştirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Borsa İstanbul bugün açık mı? İşte Borsa İstanbul çalışma takvimi…
3 Haziran Pazartesi günü öğleye kadar işlem yapılan Borsa İstanbul’da tatil sona erdi.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 31 Mayıs ile arife günü işlemlerinin takası 10 Haziran Pazartesi günü yapılacak.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 30 Mayıs 2019 Perşembe tarihli işlemlerin takası 7 Haziran 2019 Cuma (bugün) gerçekleştirilecek.
31 Mayıs 2019 Cuma ve 3 Haziran 2019 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 10 Haziran 2019 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir.
Borsa İstanbul Para Piyasası ve Swap Piyasası’nda Pay Senedi Repo, USD ve EUR takası yapılabilecek.
Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda takas/teslimat yapılabilecek.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 31 Mayıs 2019 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki takas işlemleri 10 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.