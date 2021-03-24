Türkiye Borsa İstanbul duyurdu! Satış işlemlerinde aynı kural uygulanacak

Borsa İstanbul duyurdu! Satış işlemlerinde aynı kural uygulanacak

Türkiye

Borsa İstanbul duyurdu! Satış işlemlerinde aynı kural uygulanacak

Borsa İstanbul son dakika açıklamasına göre, açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak.

24 Mart 2021, Çarşamba 09:57 Son Güncelleme:
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Açıklamada, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği vurgulanarak, "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabiliyor. Borsa İstanbul, dün yaptığı açıklama ile söz konusu paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermişti. Bugünkü açıklama ile yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak.

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